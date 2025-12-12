İsrail basınında “EJDER” paniği: Türkiye’nin 'tekerlekli canavarı'
İsrail basını Şam'daki askerî geçitte ilk kez görülen Türk yapımı Ejder TTZA zırhlı personel taşıyıcıları, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımının bölgesel düzeyde ulaştığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu. Yaklaşık 18 ton ağırlığı, yüksek arazi kabiliyeti, mayın korumalı V taban yapısı ve modern savunma sistemleriyle dikkat çeken araçların Suriye'de belirmesi, Türkiye'nin zırhlı araç teknolojisinde ulaştığı seviyenin uluslararası alanda kabul gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
İsrail merkezli Maariv'e göre, Türk yapımı Ejder TTZA 6×6 zırhlı personel taşıyıcıları, Salı günü Şam'da Esad rejiminin düşüşünü anmak amacıyla düzenlenen askerî geçitte ilk kez kamuoyuna gösterildi.
Bu gelişme, aracın Suriye ordusundaki varlığının ilk kez doğrulandığı an olarak dikkat çekerken, Türk savunma sanayisinin son yıllarda ulaştığı teknoloji düzeyinin bölgedeki dengeleri etkilediği vurgulandı.
18 TON AĞIRLIĞINDA, 110 KM HIZA ULAŞABİLİYOR
Maariv'in aktardığı bilgilere göre, Ejder TTZA yaklaşık 18 ton ağırlığında, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 800 kilometrelik bir menzile sahip. Aracın her iki ön aksında bulunan direksiyon sistemi, özellikle engebeli arazilerde yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.
Haberde, Türk savunma sanayisinin zırhlı araç teknolojisinde ulaştığı bu seviyenin, özellikle mobilite ve arazi kabiliyeti bakımından birçok bölge ülkesini geride bıraktığı ifade ediliyor.
MAYIN KORUMALI V TABAN VE SİS BOMBASI FIRLATICILARI
Güçlendirilmiş çelik gövdeye sahip araç, iki kişilik mürettebatın yanı sıra on piyadeye kadar personeli tank ateşi ve şarapnelden koruyabiliyor. Gövdenin V şeklindeki alt yapısı, mayınlar ve yol kenarı patlayıcılarına karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca çatışma sırasında hızlı kamuflaj için altı adet sis bombası fırlatıcı da bulunuyor.
SU GEÇİŞ KAPASİTESİ VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Ejder TTZA, arka kısmına entegre edilen deniz sevk sistemi sayesinde 9 km/s hıza kadar su geçişi yapabiliyor. Bu özellik, aracın hem kara hem de sığ su operasyonlarında esnek şekilde kullanılmasına imkân tanıyor.
GÜRCİSTAN VE BURKİNA FASO'DAN SONRA SURİYE'DE
İsrail merkezli Maariv'e göre Ejder TTZA daha önce Gürcistan ve Burkina Faso ordularında aktif olarak kullanılıyordu.
Haberde, Ejder'in Suriye'de görülmesi, bu platformun uluslararası alanda artan talebinin bir göstergesi olarak kabul edilirken, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat başarısının artık Ortadoğu'da da belirleyici bir unsur haline geldiği vurgulandı.
