İsrail basını duyurdu! Türk ordusu Gazze'ye girmeye hazır

Mısır'da Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın katılımıyla yapılan Gazze zirvesinin ardından oluşan yeni denklemde, Türkiye attığı stratejik adımlarla İsrail'i zor durumda bırakmayı sürdürüyor.İsrail merkezli TBN İsrail kanalında gazeteciler Yair Pinto ve Mati Shoshani'nin hazırladığı özel programda, Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgedeki güç dengelerine ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.Programda, Filistin için direnen Hamas'ın müzakereleri zorlaştırdığı algı operasyonu yapılırken, Türkiye'nin süreçteki büyük baskıları ve İsrail'in buna karşı tutumu geniş yer buldu.Gazeteci Yair Pinto, programın açılışında, 'Türkiye burnunu sokarak her şeyi engelliyor. Binlerce Türk askeri Gazze Şeridi'ne mi gidiyor? Türk ordusu Gazze Şeridi'ne olası bir giriş için hazırlıklarını tamamladı ve ABD, girişleri için İsrail'e baskı yapıyor.' ifadelerini kullandı.Konuyu detaylandıran, asker geçmişi de bulunan gazeteci Mati Shoshani, ateşkesin ikinci aşamasının Gazze'ye İsrailli veya Amerikalı olmayan 'sahadaki askerlerin' konuşlandırılmasını içerdiğini belirtti. Shoshani, bu rol için Endonezya ve Azerbaycan gibi ülkelerin adının geçtiğini ancak Türkiye'nin bu konuda ısrarcı olduğunu vurguladı.Shoshani, şu ifadeleri kullandı:'İsrail tarafı, Türk güçlerinin sahada olmasına yönelik her türlü düşünceyi ve seçeneği veto ettiğini defalarca söyledi. Kısaca hatırlatmak gerekirse, Türk hükümeti İsrail devletine ve hükümetine karşı düşmanca ve nefret doludur. İyi bir günde durum bu. Kötü bir günde ise anti-semitik, Holokost inkarcısı ve İsrail hükümetindeki yetkililerin hayatlarına karşı tehditler savuruyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e ve genel olarak Siyonist harekete karşı büyük bir öfkesi var. İsrail bunu gözlemliyor, onların Hamas'a aktif desteğini görüyor ve 'Biz varken olmaz' diyor.'Shoshani, Gazze'deki ateşkes sürecinin iki aşamadan oluştuğunu, rehinelerin geri dönüşünü içeren A aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını ancak asıl değişimin B aşamasıyla geleceğini belirtti.B aşamasının, Gazze'de yönetimi devralacak teknokrat bir hükümet ve uluslararası bir askeri gücün kurulmasını öngördüğünü ifade etti.Shoshani Hamas'ın amacının, Gazze'den ayrılmak veya silahsızlanmak zorunda kalacağı bir günü engellemek olduğunu söyledi.SURİYE'DE YENİ YÖNETİMİN GAZZE'YE DESTEĞİ VE İSRAİL KARŞITLIĞISuriye'de ise Esad rejiminin düşüşünün birinci yılında düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni Suriye ordusuna bağlı askerlerin Filistin bayrakları sallayarak 'Gazze, zafer ve direniş' sloganları attığına dikkat çekildi.Özel programda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğindeki özgür Suriye'de İsrail'e karşı düşmanlığın arttığını ve Hamas ile Suriye'deki yeni yönetim arasında bir yakınlaşma olduğunu savundu.