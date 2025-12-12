Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da önemli mesajlar! 'Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de ateşkesi kalıcı olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili, ' İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. Barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayretindeyiz. Gazze'de nihai hedef iki devletli çözümdür. Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı.Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz(Rusya-Ukrayna) İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki aile fotoğrafı çekimine katıldı.Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.