Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı Meclis'e geliyor! AK Parti kaynakları düzenleme için tarih verdi

AK Parti, aile ve çocuk sorunlarının aşılması için üç düzenleme üzerinde çalışıyor. AK Parti grubunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin'in katıldığı, doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocukların ele alındığı toplantı düzenlendi.ÇALIŞMA AİLE BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİDoğum izninin teşvik edilmesi için annelere verilen 16 haftalık izin süresinin 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 5 günden 10 güne uzatılması sağlanacak. Doğum izni süresini düzenleyen teklifin esnek çalışma paketinden ayrı tutularak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi.YENİ YILDA HIZLA HAYATA GEÇECEKYasa teklifi, düşen doğum hızı da dikkate alınarak yeni yılın ilk haftalarında Meclis gündemine alınıp hızla hayata geçirilecek. Kaynaklar, düzenlemenin sene başında gelmesi beklenen torba teklifte yer alacağını, yetişmemesi halinde müstakil kanun teklifi olarak Meclis gündemine alınması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Teklifin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda çalışılması bekleniyor.SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRIPek çok ülkede 15-16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımı yasaklanıyor ya da kısıtlanıyor. Çocuklara daha güvenli dijital dünya sunulması için Türkiye'de de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi yapılması ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması üzerinde duruluyor. 15 yaş altına internet kısıtlaması ya da yaş sınırı getirecek olan düzenlemeler bütününü içeren kanun teklifi ise Dijital Mecralar Komisyonu ya da henüz raporunu tamamlamayan Yapay Zekâyı Araştırma Komisyonu'nda çalışılacak.SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEMEBir diğer önemli başlık ise suça sürüklenen çocuklar. Aile Bakanlığı çerçevesinde özellikle 18 yaş altı çocukların suça bulaşmasını önlemek için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması da planlanıyor.