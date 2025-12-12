10 Kat Uzun Ömürlü Akü Geliştirildi!

ABD merkezli enerji firması UNIGRID, otomotiv sektörünün 70 yılı aşkın süredir kullandığı kurşun-asit bataryaların yerini almayı hedefleyen Na⁺ Fleet platformunu ve bu platformu destekleyen NaCrO₂ (NCO) sodyum-iyon hücre teknolojisini piyasaya sürdü.Şirket, 12V marş aküsü sistemi olarak tasarlanan bu yeni teknolojinin, elektrikli araç (EV) sistemleri dahil geniş bir uygulama yelpazesinde kurşun-asit bataryalara kıyasla 10 kat daha fazla kullanım ömrü sağlayacağını iddia ediyor.Bu geliştirme, Orijinal Ekipman Üreticilerinin (OEM) UNIGRID'in spesifik NCO sodyum-iyon hücrelerini doğrudan kendi 12V Na⁺ batarya paketlerine entegre edebilmesine olanak tanıyor. UNIGRID, bileşenlerin tedarik edilebilirliği ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, OEM'lerin bu hücreleri doğrudan kendi dağıtım amaçlı 12V Na⁺ paketlerine dahil edebileceğini belirtiyor.Şirket, yıllık yaklaşık 50 milyar dolar değerinde olan ve her yıl yüz milyonlarca ünitenin değiştirildiği küresel batarya yenileme pazarını hedefliyor. Geleneksel kurşun-asit bataryalar, ağırlıkları ve bakım gereksinimleri ile biliniyor ve genellikle kendi kendine deşarj olma ve genel yıpranma nedeniyle bir aracın hizmet ömrü boyunca üç ila dört kez değiştirilmeleri gerekiyor.Lityum bazlı seçenekler bazı kısıtlamaları ele alsa da, aktif batarya yönetimine bağımlılık, soğuk sıcaklıklarda düşük performans ve motor bölmesinde yangın tehlikesi potansiyeli gibi zorlukları beraberinde getiriyor.UNIGRID tarafından sunulan verilere göre, Na⁺ Fleet hücreleri 5.000 veya daha fazla kullanılabilir döngü için derecelendirildi ve bu rakamın benzer kurşun-asit bataryaların döngü ömrünün 10 katı olduğu ifade ediliyor.