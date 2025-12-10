Google Maps'ten Müjde!

Sürücülerin en büyük dertlerinden biri olan araç yerini unutma sorunu tarih oluyor. Google Maps park konumu özelliği sayesinde artık aracınızı nereye bıraktığınızı hatırlamak zorunda kalmayacaksınız. Popüler navigasyon uygulaması, iOS kullanıcıları için hayat kurtarıcı bir yeniliği devreye aldı.Bu yeni özellik, aracınızı park ettiğiniz anı akıllıca tespit ediyor. Konum bilgisi, sürücülere kolaylık sağlamak amacıyla 48 saat boyunca hafızada tutuluyor. Harita üzerinde beliren “Aracını buraya park ettin” işareti, siz tekrar yola çıktığınızda kendiliğinden siliniyor.Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için telefonunuzun otomobille bağlantı kurması şart. Google, bu sürecin Bluetooth, USB veya CarPlay üzerinden sağlanan bir eşleşme ile gerçekleştiğini belirtiyor. Bu sayede uygulama, sürüşün bittiğini ve park işleminin gerçekleştiğini anlayabiliyor.Android kullanıcıları için bu otomatik sistemin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor; onlar bir süre daha manuel işaretlemeye devam edecekler.Google sadece park özelliğiyle yetinmiyor. Haritalar servisi, şirketin gelişmiş yapay zeka modeli Gemini ile çok daha yetenekli bir hale geliyor. Kullanıcılar artık rotalar veya mekanlar hakkında sesli sorular sorup, Gemini'dan doğal yanıtlar alabilecek. Örneğin, “500 metre sonra sağa dön” komutu yerine, yapay zeka size “İlerideki benzin istasyonundan sağa dön” gibi daha insani tarifler verebilecek.