Ankara Valiliğinden 'yüksek ses' uyarısı! F-16 tipi askeri uçaklarla...

Ankara Valiliği, kentte yüksek ses duyulabileceğini ve nedeninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti olduğunu duyurdu.

Ekleme: 12.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara Valiliğinden yüksek sese karşı uyarı geldi.

Valilik açıklamasında, F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti yürütüleceğini ve ses hızının aşılabilmesi nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edilecektir.
Söz konusu faaliyet, 11.05-12.05 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup; uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır.
*Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür.*
Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır.'