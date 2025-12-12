Ankara Valiliğinden 'yüksek ses' uyarısı! F-16 tipi askeri uçaklarla...

Ankara Valiliği, kentte yüksek ses duyulabileceğini ve nedeninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti olduğunu duyurdu.

Ankara Valiliğinden yüksek sese karşı uyarı geldi.Valilik açıklamasında, F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti yürütüleceğini ve ses hızının aşılabilmesi nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:'Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edilecektir.Söz konusu faaliyet, 11.05-12.05 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup; uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır.*Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür.*Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır.'