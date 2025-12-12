Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar serbest bırakıldı
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığına gelmişti. Ahmet Çakar işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan Ahmet Çakar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Tedavi sürecinin ardından ifade vermek için savcılığa gelen Ahmet Çakar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AHMET ÇAKAR: “SERBEST BIRAKILDIM”
Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, 'Savcılık tarafından serbest bırakıldım. İfadede söylediğim şeyler soruldu. 'Ne olacak?' dedik. 'Serbestsiniz, adli kontrol yok' dendi.' ifadelerini kullandı.
Hayatını savcıya borçlu olduğunu aktaran Çakar, 'Ben şu anda yaşıyorsam ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim.' şeklinde konuştu.