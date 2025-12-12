Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan Ahmet Çakar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Tedavi sürecinin ardından ifade vermek için savcılığa gelen Ahmet Çakar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.AHMET ÇAKAR: “SERBEST BIRAKILDIM”Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, 'Savcılık tarafından serbest bırakıldım. İfadede söylediğim şeyler soruldu. 'Ne olacak?' dedik. 'Serbestsiniz, adli kontrol yok' dendi.' ifadelerini kullandı.Hayatını savcıya borçlu olduğunu aktaran Çakar, 'Ben şu anda yaşıyorsam ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim.' şeklinde konuştu.