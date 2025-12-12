Kara Kuvvetleri Komutanı Şam'da!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 11 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'a resmi davet kapsamında ziyaret gerçekleştirdi. Tokel'in ziyareti, iki ülke arasındaki askeri temasların önemli bir adımı olarak değerlendirildi.Orgeneral Tokel, ziyareti sırasında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki askeri konuların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.Orgeneral Metin Tokel, Suriye temasları kapsamında Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu ile bir araya geldi. Ziyarette bölgesel gelişmeler ve koordinasyon faaliyetleri ele alındı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tokel'in Türkiye-Suriye Ortak Harekât Merkezinde incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Paylaşımda, ziyaret anlarına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Bakanlık açıklamasında, Orgeneral Tokel'in Suriye programı çerçevesindeki temas ve incelemelerinin sürdüğü bilgisi aktarıldı.