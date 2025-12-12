ABD ile İsrail’in Suriye krizi: Trump yönetimi Tel Aviv'den rahatsız!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İsrail arasında Suriye konusunda yaşanan çatlağın derinleştiği ileri sürüldü. Wall Street Journal gazetesi söz konusu anlaşmazlığı irdeleyen bir haber yayımladı. Buna göre ABD yönetimi İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından oldukça rahatsız ve bunların bir an önce son bulmasını istiyor. Washington'un Suriye'de oluşan yeni yönetimi desteklediği ve bu noktada da Türkiye'nin ön plana çıktığı aktarıldı.SDG ÇIKIŞIHaberde ABD'nin Türkiye ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerinin talebiyle Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı hatırlatıldı. Bunlara ek olarak ABD, Türkiye'nin de yakından takip ettiği SDG konusunda İsrail'in karşısında bir politika izliyor.Son olarak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin, Suriye hükümet güçleriyle entegrasyonunun daha öngörülebilir ve istikrarlı bir güvenlik ortamı yaratmak için şart olduğunu söyledi.GAZZE ÖNERİSİÖte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi planlanan uluslararası güce dahil edilmesi önerisinde bulundu. Ankara'nın Hamas ile diyaloğu olduğuna dikkat çeken Barrack, Türkiye'nin etkili kara gücüyle tansiyonun düşmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. İsrail'in Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki varlığına karşı çıktığı biliniyor.