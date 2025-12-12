Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti görüştü: 'İkinci aşamaya geçildi'

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası oldu.MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sunmuştu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.Görüşme sonrası DEM Parti heyetinden Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.Buldan şunları söyledi;'Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni bir aşama üzerinde ilerleme düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var.Bundan sonra komisyon ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar önemli olacak. Yasaya dair beklentilerimiz sayın Bahçeli'ye ilettik. Sürecin başından beri kendilerinin çok katkısı oldu. Kendisine ve heyetine teşekkür ediyoruz.'Bahçeli ise Buldan açıklamasının altına aynısıyla imza attığını belirtti.Bahçeli 'Pervin Hanım konuyu net şekilde açıkladı. Her cümlesine imzamı atıyorum' dedi.