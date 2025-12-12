Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? CHP’de toplu istifa iddiası

CHP'de genel merkez politikalarını sorgulayan isimlere yönelik sonu gelmeyen disiplin süreçleri, muhalif kanadı yeni çözüm arayışlarına itiyor.Parti yönetiminin, adı yolsuzluk iddianamelerine karışan şüphelileri sorgusuz sualsiz savunmaya çalışması ve çatlak seslere yönelik kontrolsüz bir şekilde ihraç mekanizmasını işletmesi, tepkilerin odağında yer alıyor.39. Olağan Kurultay ile birlikte parti içerisindeki etki alanı daha da daralan iç muhalefet, bir kez daha 'yeni parti' seçeneğini gündemine aldı.'TOPLU İSTİFALAR HAZIR'Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde etkin rol alan bazı örgüt üyeleri bir an önce yeni partinin kurulmasını ve mücadelenin burada devam etmesini savunuyor. Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'na da söz konusu temenninin sık sık iletildiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun ise şu an istinaf aşamasında bulunan 'mutlak butlan' davasına odaklandığı, oradan sonuç çıkana kadar beklemede kalacağı iddia ediliyor.Muhalif kanatta yer alan partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurma kararı alması halinde CHP'de toplu istifaların yaşanacağını öne sürüyor. Bu kapsamda 10 ila 25 arasındaki milletvekilinin de CHP'den koparak Kılıçdaroğlu'nun safına geçiş yapabileceği belirtiliyor.Muhalif kanada mensup 10 milletvekili, partinin ekim ayında gerçekleştirilen Bolu kampına katılmayarak tepkilerini ortaya koymuştu. Kasımda ise yine 10 vekil CHP lideri Özgür Özel'e mektup yazarak 'Yolsuzlardan arının' çağrısı yapmış, Kılıçdaroğlu da bir video yayınlayarak bu sözleri desteklemişti.