İtalya'yı ayağa kaldıran olayda yeni detaylar! 'Daltonlar'dan 'Casperlar'a suikast planı

İtalya'da her yıl 3 Eylül'de şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa onuruna düzenlenen 'Macchina di Santa Rosa' festivalinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. 21:00 da başlayacak olan etkinliğe saatler kala iki Türk vatandaşının, festival sokağında bulunan bir eve kiracı olarak yerleştiği ve davranışlarının garip olduğu bilgisine ulaşan polis, eve baskın düzenledi.Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. İki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'deki bir eve baskın düzenlendi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.Suikast silahlarıyla yakanan iki saldırgan emniyette konuşmama hakkını kullanırken, yakalananların terör eylemi hazırlığı içerisinde olabileceğini değerlendiren polis, 50 bin kişinin katıldığı festivalde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilirken, çok sayıda özel harekatçı bölgeye sevk edildi, gece boyunca sinyal kesiciler kullanıldı. Festivalin en önemli ritüeli olan ve asırlardır devam eden hamallarla çan kulesinin karanlıkta taşıma geleneği ise sokak lambaları açılarak yapıldı.İtlayan polisi içeride çok sayıda sahte kimlik bulunması nedeniyle saldırganlar hakkında detaylı bilgiye ulaşamazken, gerçekler saatler sonra Türk polisiyle yapılan görüşmelerle ortaya çıktı. Suikast silahlarıyla ele geçirilen saldırganların Abdullah A. ve Barış K. olduğu ve Daltonlar grubuna üye oldukları belirlendi.Abdullah A. ve Barış K.'nin, Viterbo şehrinde geçtiğimiz hafta yakalanan 'Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, 20 gün önce şehre giriş yaptıkları ve n İsmail Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları iddia edildi.Abdullah A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler'de, motosikletle ilerlerken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi (20)'nin katili olduğu ve Türkiye'de arandığı ortaya çıktı. Abdullah A.'nin cinayetin hemen ardından yurtdışına kaçtığı belirlendi.Viterbo Savcılığı' ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bırakan Abdullah A. ve Barış K. tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderilirken, diğer 5 kişi serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta 24 Ocak tarihinde meydana gelen olayda; cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir motosiklete ateş açıldı. Saldırı da motosiklette bulunan Mardin Artuklu nüfusuna kayıtlı Ahmet Cangi (20), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan arkadaşı C.T.'nin ise tedavi altına alındı. Saldırganlar ise kaçmayı başardı.