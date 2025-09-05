Özgür Özel Çamur Siyasetiyle Chp'yi Bitirdi!

Sonu gelmeyen yolsuzluk soruşturmalarında debelenen CHP'nin kuruluş yıl dönümüne 'çamur siyaseti' damga vurdu. İflas eden belediyeleri, çöp dağlarından geçilmeyen şehirleri ve şaibeli kurultay iddialarıyla sarsılan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, acı gerçeklerle yüzleşmek yerine yine bahanelere sığındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'çöp, çamur, çukur' siyasetiyle tanımladığı CHP'nin Genel Başkanı, yolsuzluk soruşturmalarındaki delilleri ve açık itirafları görmezden geldi.CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, genel merkezde düzenlenen programda konuşan Özel, partisini sarsan yolsuzluk dosyalarını ve parti içi iktidar mücadelesini unutturmak için akıllara durgunluk veren gerekçeler sarıldı. CHP'ye kuyu kazıldığını öne süren Özel, 'Kuyu kazanları, çamur atanları o çukurda debelenmeye davet ediyorum' ifadelerini kullandı.Özel, partiyi ipotek altına alan yolsuzlukları üzerine gitmek yerine, bu soygun düzenini ortaya çıkaran savcıyı tehdit etti. Bununla da yetinmeyerek doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hakaret dolu ifadeler kullandı.Özel'in son açıklamaları, asırlık partinin içine düştüğü çaresiz pozisyonu da gözler önüne serdi. Partisi hemen hemen her hafta itiraflarla ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Özel, CHP kontrolündeki birçok şehirde ortaya çıkan skandal uygulamaları da halı altına süpürüp, kendilerinin 'aydınlık yarınlar' olduğunu iddia etti.Yerel seçimlerden bu yana CHP'li belediyelerde görülen torpilli atamaların sonu gelmezken, bu süreçte birçok şehir susuzluk, çöp dağları, ödenmeyen maaşlar ve mali krizle gündemde düşmüyor. İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor.Özellikle kıyı şeridindeki tatil beldelerinde seçilen CHP'li belediyeler ise bu yaz döneminde vatandaşı susuzluğa mahkum etti. Tazminatsız kovulan işçiler İzmir'de eylem üstüne eylem yaparken, İstanbul ve Ankara'da ise ulaşım krizleri hemen hemen her hafta gündeme geliyor.CHP yönetimine olan güven kaybı, parti içerisinde de gün yüzüne çıkmaya başladı. 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimlerine katılım oranı yüzde 25 bandını zorlukla geçebildi. İlçelerden otobüsler kaldırarak miting meydanlarını doldurmaya çalışan genel merkez kanadı, bu süreçte tehditleriyle de gündem oldu.İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası adeta kontrolden çıkan Özel, gerektiği zaman vatandaşı sokağa dökebileceklerini, kayyum olmayı kabul eden herkesi de bundan sonra ihraç edeceklerini duyurdu.Dün CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İsterse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atasınlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz' diyerek hukuku ve yargı kararlarını hiçe sayan tavrını sürdürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Özel'in hakaret içeren sözler kullandığını belirten Duran, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullanmıştır.Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır' ifadelerini kullandı.