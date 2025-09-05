Gözde Atasoy Kimdir? Kiminle Evli? Hangi Takımlı?

Türk televizyon dünyasının deneyimli spikerlerinden ve medya profesyonellerinden biri olan Gözde Atasoy, hem haber sunuculuğu hem de spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Peki, Gözde Atasoy kimdir, kaç yaşındadır, evli mi ve hangi takımı tutmaktadır? İşte merak edilen tüm detaylar…

Gözde Atasoy Kaç Yaşında?15 Nisan 1986 doğumlu olan Gözde Atasoy, 39 yaşındadır.Gözde Atasoy Evli mi?2024 yılında Emirhan Kökçü ile evlenen Atasoy'un çiftin bir kızı bulunmaktadır.Gözde Atasoy Hangi Takımlı?Aslen Trabzonlu olan Gözde Atasoy, koyu bir Trabzonspor taraftarıdır.Gözde Atasoy EğitimiLisans eğitimini 2003–2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.2008–2009 yıllarında Golden Gate University'de Pazarlama alanında MBA yapmıştır.Gözde Atasoy Kariyeri2009 yılında BJK TV'de spor spikeri olarak medya kariyerine başlamıştır.Ardından Kanal D'de yaklaşık 8 yıl haber spikerliği yapmıştır.2018–2022 yılları arasında CNN Türk'te haber sunuculuğu görevini üstlenmiştir.2020 yılında, giyim kiralama abonelik modeliyle faaliyet gösteren UnoMoi adlı girişimin kurucu ortakları arasında yer almıştır.2024 itibarıyla Bloomberg HT'de program sunuculuğu görevine devam etmektedir.Aynı zamanda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.Gözde Atasoy Sosyal MedyaInstagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunmaktadır ve paylaşımlarını hem iş hayatı hem de kişisel yaşamına dair sürdürmektedir.Medya kariyerindeki deneyimi, spor yayıncılığı ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla Gözde Atasoy, ekranlarda ve iş dünyasında adından söz ettirmeye devam etmektedir.