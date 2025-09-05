Flash TV Gamze Kayalı Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Türk televizyon dünyasının genç ve dinamik isimlerinden biri olan Gamze Kayalı, saha haberciliği, program sunuculuğu ve içerik üretimi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Peki, Gamze Kayalı kimdir, kaç yaşındadır ve özel hayatına dair neler bilinmektedir? İşte detaylar…

Gamze Kayalı Kaç Yaşında?

30’lu yaşlarının başında olan Gamze Kayalı’nın kesin doğum tarihi açıklanmamıştır.

Gamze Kayalı Eğitimi

Üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır.

Gamze Kayalı Kariyeri

Medya kariyerine 2018 yılında Kanal 26’da muhabir olarak başlamıştır.

2023 yılında Agro TV’de yapımcı ve sunucu olarak televizyon programcılığı alanında deneyim kazanmıştır.

Aynı yıl Flash Haber TV’de dönemsel sunuculuk yapmıştır.

İstanbul ve Eskişehir merkezli televizyon kuruluşlarında edindiği saha haberciliği, program sunuculuğu ve içerik üretimi deneyimleriyle medya sektöründe aktif bir kariyer sürdürmektedir.

Gamze Kayalı Evli mi?

Mevcut bilgilere göre Gamze Kayalı evli değildir.

Gamze Kayalı Sosyal Medya

Şu an için Instagram hesabına ulaşılamamaktadır. Gamze Kayalı hakkında daha geniş bilgilere ulaşıldıkça güncellemeler paylaşılacaktır.

Medya alanındaki deneyimi, saha haberciliği ve program sunuculuğu tecrübesiyle Gamze Kayalı, televizyon sektöründe adından söz ettirmeye devam etmektedir.