Maduro'ya İhanet! Ajan Ağı...

ABD, dün Venezuela'nın başkenti Caracas ve ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sırasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını bildirmişti.ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonun detaylarının bir kısmını Genelkurmay Başkanı Dan Caine açıklarken, uluslararası haber ajansı Reuters'da bazı çarpıcı bilgilere ulaştı.Caine, Florida'da düzenlenen basın toplantısında, 'Kesin Çözüm' adı verilen operasyonun planlamasının ve provasının aylarca sürdüğünü belirterek, operasyonun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumlarının desteğiyle gerçekleştiğini kaydetti.Aralık ayı başından itibaren sivil kayıpları en aza indirgemek ve sürpriz unsurunu en üst düzeye çıkarmak için doğru günün beklendiğini ifade eden Caine, hava şartlarının düzelmesiyle Trump'ın yerel saatle 22.46'da saldırı emrini verdiğini aktardı.Caine, gece boyunca uçakların Batı Yarımküre'de 20 farklı kara ve deniz üssünden hareket ettiğini söyleyerek, toplamda 150 bombardıman, savaş, istihbarat ve keşif uçağının havalandığı bilgisini paylaştı.Uçuş ekibinde en genci 20, en yaşlısı 49 yaşında olmak üzere birçok kişinin yer aldığını vurgulayan Caine, helikopterlerin su seviyesinden yaklaşık 30 metre yükseklikte uçtuğunu söyledi.Operasyonda F-22, F-35 ve B1 gibi uçakların yanı sıra çok sayıda dronun kullanıldığını kaydeden Caine, Venezuela'ya yaklaşılınca ülkenin hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılmaya başlandığını söyledi. Caine, seyir sırasında ayrıca, Uzay Komutanlığı ve Siber Komutanlığı'nın da operasyona destek verdiğini aktardı.Caine, Caracas yerel saati ile 02.01'de Maduro'nun kompleksine 'sürpriz unsuru' korunarak ulaşıldığını belirterek, 'Hedefe varıldığında helikopterler ateş altına alındı ve onlar da buna ezici güç ve meşru müdafaa ile karşılık verdi. Uçaklarımızdan biri vuruldu, ancak uçmaya devam edebildi.' ifadesini kullandı.Maduro'nun kompleksinde operasyon sürerken, istihbarat ekiplerinin kara kuvvetlerine gerçek zamanlı bilgi sağladığını kaydeden Caine, Maduro ve eşi Cilia Flores'in teslim olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından gözaltına alındığını söyledi.Caine, ABD'nin söz konusu operasyonda herhangi bir kayıp yaşamadığını teyit ederek, Maduro ve eşinin alıkonulmasının ardından ordunun Venezuela'dan ayrılmaya başladığını dile getirdi.Tahliye sırasında savaş uçakları ve dronların hava ve ateş desteğini sağladığını aktaran Caine, uçakların üslere geri döndüğünü kaydetti.Reuters'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saldırı sürpriz olarak görülse de ABD'nin son yıllardaki en karmaşık operasyonlarından biri aylar öncesinden planlanmış, ayrıntılı tatbikatlarla hazırlanmıştı.Delta Force başta olmak üzere seçkin ABD birlikleri, Maduro'nun kaldığı güvenli evin birebir kopyasını kurarak, ağır korunan konuta nasıl girileceğini defalarca prova etti.Kaynaklara göre CIA, ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulunduruyordu ve bu ekip Maduro'nun günlük rutinine ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlayarak operasyonun sorunsuz ilerlemesini mümkün kıldı.İki ayrı kaynak ise istihbarat teşkilatının ayrıca Maduro'ya çok yakın bir kişiyi de kullandığını, bu kişinin operasyon sırasında Maduro'nun tam konumunu tespit ettiğini aktardı.Saldırılar sürerken ABD Özel Kuvvetleri ağır silahlarla Caracas'a girdi. Kaynaklara göre birliklerin yanında, gerekirse Maduro'nun bulunduğu yerdeki çelik kapıları kesmek için bir kaynak makinesi (pürmüz) bile vardı.Özel Kuvvetler, Trump'ın 'çok iyi korunan bir kale' olarak tanımladığı güvenli eve, FBI ajanlarıyla birlikte girdi.Kent sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı videolarda, helikopter konvoyunun şehrin üzerinden alçak irtifada uçtuğu görüldü.Kaynaklardan birine göre Trump'ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe aylardır konuyu birlikte yürüten çekirdek ekipte yer aldı. Bu isimler düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yaptı, sık sık da Trump'la bir araya geldi.Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Trump dört gün önce operasyona onay verdi. Ancak askeri ve istihbarat planlayıcıları daha iyi hava koşulları ve daha az bulut örtüsü için beklenmesini önerdi.Cuma gecesi geç saatlerde ve cumartesi sabahına doğru Trump ve danışmanları bir aradayken çok sayıda ABD uçağı havalanarak Caracas ve çevresindeki hedeflere saldırılar düzenledi. Bir ABD'li askeri yetkiliye göre saldırılar sırasında hedef alınanlar arasında hava savunma sistemleri de bulunuyordu.ABD'li yetkililer hava saldırılarının askeri hedefleri vurduğunu bildirdi. Reuters'ın Caracas'taki La Carlota hava üssünde çektiği görüntülerde, Venezuela'ya ait uçaksavar birliğine ait yanmış askeri araçlar görüldü.Reuters'a konuşan kaynaklara göre Pentagon ayrıca bölgeye yakıt ikmal tankerleri, insansız hava araçları ve elektronik karıştırma yapan uçakları da sessizce konuşlandırdı.