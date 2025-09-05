Bülent Tezcan, Barış Yarkadaş'ın iddialarına cevap verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 15 Eylül'de görülecek kritik Kurultay davası öncesi gerilim tırmanırken, eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın ortaya attığı iddialar siyaset gündemini sarstı. Yarkadaş, CHP'de milletvekili aday listeleri hazırlanırken usulsüzlükler yapıldığını öne sürerek İstanbul'da yaşayan Ali Mahir Başarır'ın, Battal İlgezdi sayesinde Yargıtay'daki dosyalarının çözüldüğünü ve bu nedenle Mersin'den aday gösterildiğini iddia etmişti.Beyaz Gazete'ye özel açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Tezcan ise Yarkadaş'ın iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Tezcan, “Barış Yarkadaş'ın dedikleri hakkında konuşmayı gerek görmüyorum. İddiaları kabul etmiyorum, Barış Yarkadaş'a cevap vermeye tenezzül etmiyorum”dedi.CHP'deki kurultay süreci yaklaşırken yaşanan bu karşılıklı açıklamalar, parti içinde gerilimin daha da yükseleceğine işaret ediyor. Tezcan'ın bu çıkışı, Yarkadaş'ın ifşalarıyla başlayan tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.