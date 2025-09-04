CHP'de İtiraf Krizi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan, meclis toplantısında belediyeye işe gelmeyen bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulundu.MHP meclis üyesi Şehmus Uçar'ın, "Bizim elimizde bankamatakçiler ile ilgili 125 kişiden oluşan bir liste var. Bunların içinde CHP kadın kolları başkanından, çaycısına kadar. Siz bunları meclis üyeleriyle paylaşmazsanız bu isimleri açıklayacağız" dedi.Uçar'ın bu sözleri üzerine söz alan başkan vekili Akkan, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık ve bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu.Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatleri düzenlendi" yanıtını vererek belediyede bankamatikçilerin olduğunu itiraf etti. Son 10 yıldır Seyhan Belediyesi CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor.Eylül ayının meclis toplantısının birinci oturumuna Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan başkanlık etti. Gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Şehmus Uçar, daha önce de belediyede bankamatikçi olup olmadığının dile getirdiklerini ancak hiçbir cevap alamadıklarını kaydetti.Uçar, "Bankamatikçi sorularını sürekli geçiştirdiniz. Bankamatikçi olmadığını söylediniz. Hep personel eksikliğinden bahsettiniz. Bizim elimizde bankamatikçi olanlarla ilgili liste var. Bu isimleri meclis üyeleriyle paylaşmazsanız ben teker teker isimlerini vereceğim" konuşması üzerine, vekil Akkan "Verin" yanıtını verdi.Bunun üzerine meclis üyesi Uçar, "CHP'nin kadın kolları başkanı Özgürtan Çığ, belediye de personel olarak gözüküyor mu, gözükmüyor mu?CHP'nin ilçe başkanlığında çaycı olarak çalışan İbrahim Bektaş, ilçede çalışıp belediyeden emekli oldu mu olmadı mı? Bu kişinin belediyeye geldiğine dair görüntü ve tutanaklarını gösterin?Şu an elimizde 125 tane bankamatikçi isim listesi var. Belediyeye gelmeden Seyhan halkının parası bankamatikçilere maaş olarak ödeniyorsa bunu hiçbir vicdan kabul etmez" ifadelerini kullandı.Gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan başkan vekili Hasibe Akkan, meclis üyesi Uçar'ın gündeme getirdiği bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulunarak, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatlerini bu şekilde düzenledik" diye konuştu.