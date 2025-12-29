Konut Projesinde Kuralar Çekiliyor!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar bugün çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor. İşte Yüzyılın Konut Projesi'ndeki tüm detaylar...

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, bugün başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Kura çekimi 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman'la devam edecek. Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler belirlenecek.Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olacak bu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla ulaşabilecek.Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1.5 trilyonluk projeyle 300 sektörün canlanması bekleniyor. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.29 Aralık: Adıyaman30 Aralık: Şırnak ve Hakkari5 Ocak: Siirt ve Van6 Ocak: Mardin ve Ağrı7 Ocak: Batman