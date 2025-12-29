Sorguda nefesler tutuldu! Erten Timur'a terleten sorular

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı.Timur'a; Veysel Şahin ile aralarındaki ilişki, Şahin'in satın aldığı daireler, bu finansal işlemleri şirket hesabı yerine neden şahsi hesabından gerçekleştirdiği ve görev başında olduğu dönemde TFF'ye yönelik yaptığı 'temiz eller operasyonu' açıklaması soruldu.1982 Mersin doğumluyum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2005'te inşaat sektörüne girdim. Timur Gayrimenkul A.Ş. (NEF) markasıyla Mersin ve İstanbul'da projeler yaptım. Enerji, yayıncılık ve inşaat alanlarında onlarca şirkette ortaklığım vardır. 2017'de Galatasaray'a sponsor oldum. 2022-2024 yılları arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği yaptım ve 4 Haziran 2024'te istifa ettim. Şu an sadece kongre üyesiyim. Babam Musa Timur, Mersin'de 50 yıldır tanınan saygın bir iş insanıdır. Evli ve 2 çocuk babasıyım.Fatih Kulaksız'ı sportif faaliyetler nedeniyle 2 kez gördüm, ticari ilişkim yoktur. Murat Özkaya'yı 2018'den beri tanırım. 2022'de sponsorluk toplantısında gördüm. 21.07.2023'te şirketimizden gayrimenkul almak istedi, peşinat ve çekler verdi. Ancak sonra vazgeçerek ihtarname gönderdiler ve icra takibi başlattılar. Avukatlar aracılığıyla sulh olduk; ödedikleri tutarı yasal faiz ve masraflarıyla iade ettik. Başka ticari ilişkimiz yoktur.Eyüp Ur'u tanımıyorum. Veysel Şahin'i kişisel olarak tanımıyorum. Ancak kayıtlarımıza göre kendisi 2014-2015 yıllarında Nef13 projesinden 24 adet daireyi 26 ay taksitle satın almış. O dönemde bu şahıs hakkında yasadışı bahisle ilgili hiçbir veri yoktu; suçlamalar 2017'den sonra çıktı. 2017'de emniyetten gelen sözlü bilgi üzerine tapuları devretmedik ve Veysel Şahin tarafını oyaladık. 2023'te şirketi devrederken yeni sahiplerine de durumu bildirdik. Satışlar sırasında alıcıların sabıka kaydını isteme yasal zorunluluğumuz ve imkanımız yoktur.Üzerime kayıtlı araç yoktur. Şirket hisselerim ve bir evim mevcuttur. 1996'dan beri ..... hattı kullanırım. Başkasının adına hat kullanmam.Hayatım boyunca hiçbir yasal veya yasadışı bahis sitesine üyeliğim olmamıştır. Kulüp yöneticisiyken de oynamadım, kimse de telkinde bulunmadı.Veysel Şahin'i tanımadığını iddia eden Timur ifadesinde şunları söyledi:'Eyüp UR isimli şahsı tanımıyorum. Veysel ŞAHİN isimli şahsı da kişisel olarak tanımıyorum. Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır.Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik.Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya sunacaktır. Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu iler ki yıllarda bile iki günde 490'nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş'ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT'un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT'un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.'Tutuklu Murat Özkaya ile arasındaki para ilişkisi sorulan Timur, şunları söyledi:'Fatih KULAKSIZ isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde sportif faaliyetler içerisinde 2 defa gördüm, kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim yahut ortaklığım söz konusu değildir.Murat ÖZKAYA isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım, kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk toplantısında gördüm.Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi.'