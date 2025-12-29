ChatGPT değişti! GPT-5.2 ile 'tehlikeli sorulara' yeni dönem

OpenAI, en yeni modeli GPT-5.2'yi tanıttı ve bu sürümün özellikle hassas mental sağlık konularında “daha güvenli” yanıtlar verecek şekilde geliştirildiğini belirtti.Şirket, intihar düşünceleri, kendine zarar verme veya duygusal kriz belirtileri gibi riskli içerikleri tespit etme ve bu durumlara uygun tepki verme konusunda önceki sürümlere kıyasla önemli iyileştirmeler yaptığını açıkladı. Bu kapsamda GPT-5.2'nin bu tür durumları tanıma ve tehlikeli etkileşimleri yatıştırma becerisinin artırıldığı söylendi.OpenAI, modelin bu güvenlik özelliklerinin geliştirilmesinde uzman rehberliği ve odaklanmış güvenlik çalışmalarının kullanıldığını vurguladı. Bu sayede GPT-5.2, kullanıcıların duygu durumunu değerlendirirken daha dikkatli davranacak, olası kriz işaretlerine yanıt verirken daha kontrollü ve risk azaltıcı bir yaklaşım benimseyecek şekilde tasarlandı.Resmi sistem kartında yer alan değerlendirme sonuçlarına göre GPT-5.2, önceki sürümlere göre “mental sağlık” ve “kendine zarar verme” hassasiyetinde artış gösteriyor; model, bu tür durumlarda daha uygun ve daha güvenli yanıtlar üretme eğiliminde bulunuyor.OpenAI'ya göre bu geliştirmeler, yaş küçüklüğüne bağlı içerik koruması gibi ek güvenlik önlemleriyle de destekleniyor; sistem, otomatik yaş tahmini gibi araçlarla daha hassas kullanıcı grupları için uygun içerik denetimi uygulamaya çalışıyor.OpenAI, GPT-5.2'nin sadece genel yapay zeka yeteneklerini değil, duygusal risk içeren etkileşimlerde daha dikkatli ve güvenli tepki verme kapasitesini de artırmayı hedeflediğini belirtti.