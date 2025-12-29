MASAK'IN Erden Timur Raporu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltı alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü'nde eski yöneticisi NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la ilgili MASAK tarafından yapılan incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı.'Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etmek veya bunu vadetmek', 'yasa dışı bahis oynamak' ve 'yasa dışı suç gelirlerini aklamak' suçları yöneltilen Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, bahis baronu Veysel Şahin'in karapara aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığı kaydedildi.MASAK'ın incelemelerine göre bahis baronu Veysel Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketleri tespit edildi.Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur'un, Veysel Şahin adına Şahin'le ilişkili kişilere para transferleri yaptığı belirlendi. Bu isim veya şirketlerden biri de NEF İnşaat'tı.Eyüp Ur'un banka hesabına bakıldığında, 'Veysel Şahin' adına NEF İnşaat'a 8 Haziran 2015 - 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira (NEF 13 Merter 24 adet) açıklaması ile gönderildiği görüldü.Bu tarihlerde Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021'e kadar Galatasaray'a sponsor olduğu belirlendi. 2021'de de Timur, Galatasaray'da Başkan vekili pozisyonuna getirildi.Kilit isim olan Eyüp Ur'un, Veysel Şahin'le para transferi olan 24 ayrı kişiyle para transferine de rastlandı. Ur'un hesabından ayrıca Şahin'in çalışanı Hakan Canbay adına da NEF'e daire parası gönderdiği görüldü.Tutuklanan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret şirketinin, Yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı şirkete yüksek tutarlı para transferleri yaptığı ortaya çıktı.İncelemelerde, Timur'un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 44 bin 273 işlemde, 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarlı para transferi alma, 13 bin 195 işlemde 9 milyar 283 milyon 185 bin lira tutarlı para transferi yaptığı saptandı.Timur'un 'Yazıcı Sarraf ve Kuyum' isimli bir şirketten 16 Ağustos 2023- 31 Aralık 2024 arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin lira para transferi aldığı, aynı firmaya 19 Temmuz 2023- 10 Ekim 2025 tarihleri arasında 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin lira para transferi gönderdiği belirlendi.MASAK incelemesinde Erden Timur'un, yasa dışı bahis / kumar şüphesi kapsamında MASAK veri tabanında istihbari bilgi bulunan 109 gerçek/ tüzel kişi ile para transferi ilişkisinde bulunduğu saptandı.Bu 109 kişiden 93 kişinin aldığı ve gönderdiği para transferlerinin işlem açıklamasında 'gayrimenkul alım-satımı' yazdığı belirlendi.