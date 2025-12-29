Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu
Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. Piyasada satışı bulunan bir oyuncak–aksesuar ürününün satışı yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda güvensiz bulunan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.
Son açıklamada, oyuncak-anahtarlık ürünüyle ilgili önemli bir karar duyuruldu.
Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, Mr. DIY markasına ait bir oyuncak–aksesuar ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.
SATIŞA YASAK VE TOPLATMA KARARI
Bakanlık, söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanmasına karar verirken, halihazırda satışta bulunan ürünlerin de piyasadan toplatılacağını açıkladı.