Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda güvensiz bulunan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.Son açıklamada, oyuncak-anahtarlık ürünüyle ilgili önemli bir karar duyuruldu.Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, Mr. DIY markasına ait bir oyuncak–aksesuar ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.Bakanlık, söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanmasına karar verirken, halihazırda satışta bulunan ürünlerin de piyasadan toplatılacağını açıkladı.