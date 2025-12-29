  • USD: 42,85 - 42,93
  • EURO: 50,45 - 50,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)üzerinden yeni bir duyuru yayımladı. Piyasada satışı bulunan bir oyuncak–aksesuar ürününün satışı yasaklandı.

Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu
Ekleme: 29.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda güvensiz bulunan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

Son açıklamada, oyuncak-anahtarlık ürünüyle ilgili önemli bir karar duyuruldu.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, Mr. DIY markasına ait bir oyuncak–aksesuar ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.

SATIŞA YASAK VE TOPLATMA KARARI

Bakanlık, söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanmasına karar verirken, halihazırda satışta bulunan ürünlerin de piyasadan toplatılacağını açıkladı.

Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu