O Araç Türkiye'de Satışta!

Fransız otomotiv devi Peugeot, yeni yıla girerken ürün gamını çeşitlendirerek B-SUV ve C-SUV segmentindeki iddialı modelleri için yeni motor seçenekleri getirdi.Marka, dinamik tasarımıyla dikkat çeken 408 ve sınıfının çok tercih edilen modeli 2008'in hibrit versiyonlarını satışa çıkardı.Stellantis grubu tarafından geliştirilen yeni sistem, 145 beygir gücündeki yeni nesil PureTech benzinli motor ile 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanı kombine ediyor.Sürüş esnasında şarj olabilen batarya teknolojisi, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlayarak hem performansı artırıyor hem de verimlilik sunuyor.Yeni hibrit üniteler, yakıt tüketimini aşağı çekerken araçların karbon emisyon değerlerinde de belirgin bir düşüş sağlıyor.Bu teknoloji sayesinde 408 ve 2008 modelleri, şehir içi kullanımlarda sürüş süresinin bir kısmını tamamen elektrik modunda geçirerek sıfır emisyonla hareket edebiliyor.Allure ve GT donanım paketleriyle satışa çıkan yeni Peugeot 2008 Hibrit, 2 milyon 238 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.Fastback tasarımıyla öne çıkan Peugeot 408 modelinin hibrit versiyonu için belirlenen başlangıç fiyatı ise 2 milyon 290 bin TL oldu.