İZBB Başkanı Tugay’a bürokrat dayanmıyor! Önce atama yapıyor sonra görevden alıyor

İZBB Başkanlığında neredeyse 2 yılı devirecek olan Cemil Tugay deyim yerindeyse bürokrat harcamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda göreve geldiğinde kendi atadığı birçok bürokratı görevden alan Tugay bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesinin teknoloji ve inovasyon şirketi İztek'in yönetim kurulu başkanı Andaç Pamuk'u görevden aldı.Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Andaç'a görevden alınma sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Pamuk'tan boşalan koltuğa CHP İl Başkanı Çağatay Güç'e yakınlığı ile bilinen Hüseyin Gümüş'ün getirileceği konuşuluyor.Tugay'ın görevden aldığı Andaç Pamuk CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile biliniyordu. CHP'nin bir önceki kurultayında CHP Lideri Özel'in 'Sanayi ve Teknoloji Gölge Bakanı' adayı olan ancak cinsiyet kotası nedeniyle atanmayan Andaç Pamuk, Başkan Tugay'ın daveti ile 20 ay önce Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji Firması (İZTEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.Bir görevden alma haberi de İZBB'ye bağlı İzelman Şirketinden geldi. İzelman'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Merve Doğan Başkan Tugay'ın talimatı ile görevinden alındı. Yerine, İZBB'nin fuarcılık Şirketi İzfaş'ta genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Caner Peynircinin getirileceği konuşuluyor.Caner Peynirci, CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanlığı görevini yürütürken İZBB Başkanı Tugay tarafından İZFAŞ'a genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı.