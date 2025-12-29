Şarj Derdine Son! En İyiler...

2025 yılı, akıllı telefon dünyasında batarya teknolojileri için bir devrim niteliğindeydi. Özellikle Silikon-Karbon (Si/C) pillerin yaygınlaşmasıyla, üreticiler standart telefonlara 7.000 mAh'ı aşan devasa kapasiteler sığdırmayı başardı. Bu rehberde, 2025 en iyi bataryalı telefonlar listesini ve zirveyi kimin kaptığını detaylıca inceliyoruz.Aslında, tüm zamanların en iyi batarya ömrü sıralaması artık büyük ölçüde bu yıl piyasaya sürülen modellerden oluşuyor. iPhone 16 Plus dışında listenin geri kalanı 2025 yılında incelenen cihazlar. Birçok telefon, 20 saatlik Aktif Kullanım Skoru bariyerini aşmayı başardı.Listenin zirvesinde, 23 saat 7 dakikalık etkileyici skoruyla OnePlus 15 yer alıyor. Onu çok yakın bir takiple kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz Oppo Find X9 Pro ikinci sırada karşılarken, podyumun üçüncü basamağını ise iQOO 15 tamamlıyor. Bu üç model, batarya performansında standartları yeniden belirledi.İlginç bir trend ise bu listedeki neredeyse tüm telefonların amiral gemisi olması. Geçmiş yıllarda durum her zaman böyle değildi. Bu durumun en basit açıklaması, Si/C pillerin hala yüksek bir maliyete sahip olması ve henüz orta segment cihazlara yayılmamış olmasıdır. Bununla birlikte, Honor Magic8 Lite ve iPhone 17 Pro Max gibi modeller de kendi segmentlerinde harika işler çıkararak listede kendilerine yer buldular.Eğer belirli kullanım senaryolarına yönelik tavsiyeler arıyorsanız, işte bazı öne çıkanlar:Konuşma Süresi: Bu alanda en iddialı olanlar Realme GT 8 Pro ve iQOO 15. Xiaomi 17 Pro Max de konuşma süresi testlerimizde oldukça başarılı bir performans sergiledi.İnternet Gezintisi: En yüksek çalışma sürelerini Find X9 Pro, iQOO 15 ve Realme GT 7 kaydetti.Video Oynatma: Bu kategorinin tartışmasız şampiyonu iQOO 15 oldu. Ancak GT 8 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ve Find X9 Pro da etkileyici rakamlara ulaştı.Ayrıca, nubia Z80 Ultra, nubia RedMagic 11 Pro ve Poco F8 Ultra gibi modeller de genel Aktif Kullanım Skorları ile mansiyon ödülünü hak ediyor. Bu cihazlar, tüm kategorilerde dengeli ve yüksek performans göstererek listede üst sıralarda yer aldılar.2026 yılında daha da büyük batarya kapasiteleri görmeyi ve bu teknolojinin daha bütçe dostu orta segment telefonlara da yayılmasını bekliyoruz. Batarya konusunda harika zamanlar bizi bekliyor.