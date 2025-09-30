Meteorolojiden Kritik Uyarı!
Bugün 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4 BÖLGEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 24, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 26, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu