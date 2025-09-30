  • USD: 41,50 - 41,57
Bugün 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteorolojiden Kritik Uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

4 BÖLGEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 24, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 26, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu