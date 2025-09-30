Meteorolojiden Kritik Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıBURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutluEDİRNE: 24, Az bulutlu ve açıkA.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutluADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutluKONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıNEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıBOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gün boyu aralıklı sağanak yağışlıRİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıMALATYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN: 23, Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN: 26, Parçalı ve az bulutluSİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu