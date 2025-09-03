  • USD: 41,09 - 41,16
Otobüs Devrildi! 27 Yaralı...

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

VAN'DAN HATAY'A GİDİYORDU

İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün, Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


