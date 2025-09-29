Özel'e Saldırı Davasında Karar!

CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu'nun tahliyesine hükmedildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nın yargılanmasına devam edildi.Tengioğlu 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma saat 10.40 itibariyla başladı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu'nun ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ile avukatı ve Özgür Özel'in avukatları katıldı.Hakim, Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, dosyada Özgür Özel hakkında herhangi bir tıbbi belge olmadığı bu nedenle olay anını gösterir kamera görüntülerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurularak Özgür Özel'de aldığı darbe sonrası yumuşak doku zedelenmesi oluştuğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede ifade edildi.Özgür Özel'in avukatı, “Sanık kamu huzurunu tehlikeye sokmuştur. 86 milyonun gözü önünde gerçekleşen bir saldırıdır. Eylemi planlı yapmıştır. Geçmiş sabıkasıda göz önüne alınarak üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Özrünü kabul etmiyoruz. Özründe samimi olmadığını düşünüyoruz.” Dedi.Selçuk Tengioğlu, “Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki ama söylemek de istemiyorum. Kasti bir şey değildi. Rahmetli ölen kürt siyasetçi bizim Tarlabaşı'nda oturuyordu. Rahmetlinin cenazesi olduğunu öğrendim, görevimi yapmak istedim. Özgür Özel'e tepki göstermek istedim. Planlı bir şey yok. Kasten yapmadım.” dedi.Kararını açıklayan mahkeme sanık Tengioğlu'nu ‘basit kasten yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.