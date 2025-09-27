Donanmada gövde gösterisi! Saat 09:40'da peş peşe boğazdan geçtiler

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi.Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yaptı.Gemiler saat 09.40'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından geçerek saat 11.00'de Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa türbesini selamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum.Mavi Vatan'ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.' ifadelerine yer verdi.Tören kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken, törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, İstanbul Vali Yardımcıları Fahrettin Göncü ve Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Askeri personeller katıldı.Program kapsamında Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu Barbaros Hayrettin Paşa anıtına çelenk bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr.Ercument Tatlıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten mektupları okundu.Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu'nun konuşmasının ardından anıt özel defteri imzalandı. Ardından Barbaros Türbesi'nde dua edilerek özel defter imzalandı. Kutlamalarda İstanbul Boğazı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Kınalıada, TCG Kılıç, TCG Mızrak, TCG Karayel, TCG Gurbet, TCG Fırtına, TCG Doğan, TCG Akçakoca, TCG Alanya, TCG Amasra TCG Işın, TCG Tekirdağ, TCG Sakarya TCG Preveze ve TCG Derya'nın yer aldığı 15 geminin geçit töreniyle devam etti. Öte yandan geçit törenine yerli ve yabancı birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği görüldü.Törende konuşma yapan Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, 'Büyük Amiral Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa; şanlı deniz harp tarihimizin en büyük zaferi 'Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde huzurunuzdayız.'Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur' vizyonu kapsamında, 487 yıl önce olduğu gibi bugünde coğrafyasının en güçlü deniz kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevini başarıyla sürdürerek dünya denizlerinde harekât icra etmekte ve Türk Bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadırDeniz harp tarihimizin altın sayfasını oluşturan ve bizlere daima onurla anacağımız bu müstesna zaferi armağan eden kahraman denizcilerimizi ve başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun' dedi.