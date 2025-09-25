Togg Almanya için tarih verdi! Her iki modelde bekleyiş bitti

Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya saatiyle 10.00'dan itibaren ön siparişleri almaya başlayacak. Ön siparişler Togg'un mobilite platformu olan Trumore uygulaması üzerinden yapılacak.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F’i 29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açacak.



Euro NCAP’ten 5 yıldız alan araçların ilk etapta 1000 adedi siparişe sunulacak; 600’ü 2025 sonuna kadar teslim edilecek. Ön sipariş için kullanıcılar 1.000 euro ödeyecek, Almanya fiyat listesi ise aynı gün açıklanacak.

Şirketten yapılan açıklamada, her iki modelin de Avrupa’nın bağımsız güvenlik programı Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı hatırlatıldı.



Togg’un Avrupa’daki ilk durağı Almanya olacak. Ön siparişler, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren şirketin dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınmaya başlanacak.



İlk etapta, 2025 yılı içinde teslim edilmek üzere T10X ve T10F’in V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışa sunulacak. Bu kapsamda toplam 1000 araç için ön sipariş açılacak, bunlardan 600’ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.



Kullanıcılar ön sipariş için bin euro ödeyecek. Siparişin tamamlanmaması halinde bu ücret iade edilecek. Belirlenen 1000 aracın siparişi tamamlandığında sistem kapanacak, kısa bir süre sonra ise 2026 teslimatları için yeniden açılacak.



2026 yılı teslimatlarında T10X ve T10F’in V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları siparişe sunulacak. Araçların Almanya fiyat listesi ise 29 Eylül’de Togg’un resmi web sitesinde yayımlanacak.