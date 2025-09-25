Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Meteoroloji uzmanları, İstanbul için dikkat çeken bir hava durumu tahmini paylaştı. Buna göre, perşembe günü kentte sıcaklıklar ani şekilde düşecek ve yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji uzmanlarından İstanbullulara uyarı geldi.Haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe itibarıyla sert bir şekilde azalacak.Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuk artarken, yağmurun da etkisini göstermesi bekleniyor.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, perşembe günü soğuk hava ve yer yer yağışların etkili olacağını duyurdu.Özellikle İstanbul'daki sıcaklık düşüşüne dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Perşembe akşamından itibaren Balkanlar üzerinden yurdumuza serin ve yer yer yağışlı hava dalgası gelecek. İstanbul'da sıcaklık pazar günü gündüz bile 20 dereceyi geçemeyecek. Gece ise 14 derecelere düşeceğiz.”