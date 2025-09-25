İran Gizli Belgeleri Yayınladı!

İran, ele geçirdiğini açıkladığı İsrail'in nükleer programıyla ilgili belgeleri kamuoyuna sunarak dünya gündemini sarstı. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan “Örümceğin Gizli Hazinesi” adlı belgeselde, İsrail'in nükleer faaliyetlerine dair binlerce stratejik ve hassas belge ile fotoğraf ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.İran güvenlik kaynakları, geçtiğimiz aylarda devlet televizyonuna verdikleri bilgilerde, İran istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projeler ve tesislerle ilgili binlerce sayfa belgeyi ele geçirdiğini ve bunların güvenli şekilde ülkeye getirildiğini açıklamıştı.Belgeselde, İsrail'in gizli nükleer projelerine dair detayların yanı sıra silah geliştirme faaliyetleri, bu projelerde görev yapan araştırmacı ve bilim insanları ile aralarında ABD'li ve Avrupalı üst düzey yetkililerin de bulunduğu isimlerin kimlikleri kamuoyuna sunuldu.Belgeselde yer alan belgelerde, İsrail'in nükleer silah geliştirme programına ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin doğrudan destek verdiği öne sürüldü. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İsrail ile iş birliği yaptığına dair belgeler de yer aldı.Grossi'ye ait bazı kişisel fotoğrafların yanı sıra, İran istihbaratı adına çalışan bir kişi tarafından İsrail içinde kaydedilen video görüntüleri ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a ait olduğu iddia edilen bir evin iç ve dış görüntüleri de belgeselde paylaşıldı.Belgeselde konuşan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, belgelerin kapsamlı bir istihbarat operasyonu sonucu elde edildiğini belirtti. Hatib, “Önceden belirlenen üslerden alınan bu belgeler, son derece karmaşık ve çok katmanlı bir operasyonun parçası olarak ülkeye getirildi. Bu operasyon sonucunda milyonlarca sayfa değerli bilgiye ulaşıldı” dedi.Hatib, belgelerde İsrail'in silah projeleri, nükleer silahların modernizasyonu, uluslararası ortaklıklar, idari yapıya dair ayrıntılar, tesis ve şirket adresleri ile iş birlikçilerin bilgilerinin yer aldığını vurguladı.İsmail Hatib, ele geçirilen belgelerin sahada da kullanıldığını belirterek, “Bu belgelerde askeri ve bilimsel amaçlarla kullanılan hassas tesislere dair ayrıntılı bilgiler vardı. Bu tesislerden bazıları, koordinatlarının füze birliklerimize iletilmesinin ardından 12 günlük savaş sırasında hedef alındı” dedi.Hatib, açıklanan belgelerin yalnızca küçük bir bölümünü kamuoyuyla paylaştıklarını, asıl zorlu sürecin bu bilgilerin analiz edilerek nükleer projelerle bağlantılı kişi ve örgütsel ağların tespit edilmesi olduğunu söyledi.Ayrıca, “Belgeler, ABD yetkilileri ve bazı senatörlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üzerinde baskı kurarak ülkemizin barışçıl nükleer programına dair bilgileri ele geçirdiklerini de ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.İran İstihbarat Bakanı, bu operasyonda İsrail içerisinden de destek aldıklarını belirterek, “İsrail'in nükleer ve askeri kurumlarında görev yapan çok sayıda personel ile bazı vatandaşlar, bu belge arşivine ulaşılması ve İran'a aktarılması konusunda bakanlığımızla iş birliği yaptı” dedi.Hatib, bu iş birliklerinin iki temel nedeni olduğunu ifade ederek, “Bunlardan biri maddi kazançtı. Diğeri ise İsrail'in yozlaşmış ve suçlu başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan derin nefretin tetiklediği intikam duygusuydu” açıklamasında bulundu.