Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

Uzun süredir ulusal güvenlik ve gizlilik konuları nedeniyle Google Haritalar uygulamasında Türkiye haritasının uydu görünümünün bulanık olarak gösterilmesi tarihe karıştı. Bundan sonra ülke değiştirmeye gerek yok.Özellikle Tesla ve TOGG elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye haritalarındaki uydu görünümünü net bir şekilde görebilmek için ülke ya da dili değiştirmek zorunda kalması, bölgenin Türkiye seçilmesi halinde otomatik varsayılan harita moduna geçmesi uzun süredir eleştiri konusuydu.2015 yılından bu yana devam eden uygulamaya Google Haritalar bu haftadan itibaren son verdi. Artık uygulamada ülke veya dil değiştirmeye gerek kalmadan kullanıcılar net haliyle uydu görünümüne erişebilecek. Bununla birlikte askeri tesisler, MKE gibi kritik noktalarda bulanıklığın devam ettiği görülüyor.