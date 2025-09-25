Bursa'da 'Neden Çarptın' Dayağı!
Nilüfer ilçesinde hasarlı kaza sonrası 44 yaşındaki tır şoförü Adem M.A., diğer araçtaki 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar tırın araç içi kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde emniyet şeridinde ilerlediği öne sürülen Adem M.A. idaresindeki kargo tırı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı.
Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, Adem M.A.'ya saldırdı.
DARP SONUCU 7 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ
Darp sonucu yaralanan Adem M.A.'ya, kaldırıldığı hastanede 7 gün iş göremez raporu verildi.
Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen kişilerin tırın şoför kapısını açarak Adem M.A.'ya saldırdığı, ardından içlerinden birinin araca binerek şoförü darbettiği, diğerinin ise kapı camından yumruk attığı anlar yer aldı.
Şikayet üzerine 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
