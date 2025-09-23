Bu ülkede yeni evli çiftler tuvalete gidemiyor! Geleneğin nedenini duyan şaşkına dönüyor

Dünyanın her köşesinde kültürler kendi benzersiz geleneklerini yaşatıyor. Ancak bazı uygulamalar öyle tuhaf ki insanı hayrete düşürüyor. Bunlardan biri de Endonezya'da yer alan Tidong kabilesine ait. Bu küçük kabilede, yeni evlenen çiftler üzerinde oldukça sıra dışı bir ritüel uygulanıyor.Evlendikten sonra ilk 3 gün bu çiftler bir arada kalmak zorunda. Hatta aile üyeleri de denetlemek için bu çiftlerle bir arada kalıyor. Fakat işler sonrasında enteresan bir hal almaya başlıyor. Bu ilk üç gün içerisinde yeni evlenen çiftlerin tuvaletlerini yapması ve duş almaları tamamen yasak! Evet yanlış duymadınız.Bizlere ilginç gelen bu gelenek, Tidong kabilesinde doğurganlık, mutluluk ve uzun ömrü temsil ettiğine inanılıyor. Eğer bu ritüel bozulursa da evliliklerinde kötülüklerin onları bulacağı düşünülüyor.Bu ritüel başarılı sonuçlanır ise kutlama ile taçlandırıyorlar. Sonrasında ise çiçeği burnunda olan gelin ve damat normal düzenlerine geri dönüyor. Eşi benzeri olmayan gelenek, Endonezya'nın tamamında uygulanmasa da hala bu kabile içinde devam ettiği biliniyor.Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Hayır, yanlış duymadınız...Dünyanın birçok ülkesinde obezite, en büyük sağlık sorunlarının başında geliyor ancak Batı Afrika ülkesi olan Moritanya'da durum çok başka. Moritanya için yüksek kilo, güzellik ve statü göstergesi.Genç kızlar çocukluk çağlarından itibaren günde 16 bin kaloriye kadar yemek yemeye zorlanıyor. Evlenecek kızlar keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, kuskus ve keçi eti ile beslenerek kalori almaya çalışıyor. Hatta bazen günde 2 kez öğle yemeği yiyorlar. Leblouh adı verilen bu gelenek ile Moritanya'nın fakirliği arasında bağ kuruluyor aslında.Geleneğin ardındaki inanca göre şişman kadınlar varlıklı ve iyi beslenmiş oluyorlar. Eğer kadın şişmansa, erkek onu besleyecek güç ve paraya sahip anlamına geliyor. Zayıf kızların aileleri içinse bu durum bir utanç kaynağına dönüşüyor. İşte bu utançtan kaçmak için de ne yazık ki kızlar zorla besleniyorlar. Sonuç olarak Leblouh, kadınların hayatını çok zor duruma sokan ve kadınların üzerinde baskı yaratan bir gelenekten öteye gidemiyor…