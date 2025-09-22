Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Görüşmesi! Atina ve Tel Aviv'de Korku Hakim...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurması İsrail ve Yunan medyasında gündeme bomba gibi düştü. Trump, daveti duyururken 'Sabırsızlıkla bekliyorum' ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan ise görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacağı mesajını verdi.Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmenin Yunan diplomatlar tarafından yakından takip edildiğini ve F-35 meselesinin masaya yatırılacağını ifade etti. Haberde, olası F-35 anlaşmasından Yunanistan'ın endişe duyduğu vurgulanırken, Atina'nın bu süreci ABD Kongresi'ndeki lobiler üzerinden engellemeye çalıştığı belirtildi.Bir diğer Yunanistan merkezli Iideseis gazetesi ise, Atina'nın bu davetten rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haberde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in henüz benzer bir davet almamış olmasının Washington'ın Ankara ve Atina'ya yönelik farklı tutumunu ortaya koyduğu belirtildi. Yunan kaynaklara göre, savunma sanayi başta olmak üzere özellikle F-35 satışı konusunda perde arkasında yoğun bir diplomatik çekişme yaşanıyor.Gazete, Trump-Başkan Erdoğan zirvesinin Yunanistan'da dikkatle izlendiğini vurgularken, F-35 savaş uçaklarının gündeme gelmesinin Atina açısından ciddi bir kaygı kaynağı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Miçotakis'in eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine verdiği koşulsuz desteğin, mevcut Trump yönetiminde karşılık bulamadığı bilgisi paylaşıldı.Haberde, zirvenin Miçotakis-Başkan Erdoğan görüşmesinden hemen sonra gerçekleşecek olmasının da Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'deki çıkarları konusunda 'bekle-gör' politikasına ittiği yorumuna yer verildi. Yunan tarafının ise BM Genel Kurulu resepsiyonunda Miçotakis ile Trump arasında kısa da olsa bir temas kurulabilmesi için çaba harcadığı aktarıldı.Siyonist basın da gelişmelere geniş yer verdi. İsrail merkezli Jerusalem Post, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin odak noktasında F-16 ve F-35 dosyaları ile Gazze konusunda ABD'ye baskı yapma çabalarının bulunduğunu yazdı. Haberde, iki liderin geçmişten gelen yakın ilişkisine dikkat çekilerek görüşmenin bölge için kritik önemde olduğu vurgulandı.İsrail basınında geçtiğimiz günlerde de benzer haberler çıkmış, Tel Aviv'i olası F-35 anlaşması korkusu sarmıştı.Times of Israel gazetesi, görüşmede F-35 anlaşmasının gündeme gelebileceğini, bunun da İsrail'de ciddi endişelere yol açtığını yazdı.Maariv gazetesi ise 'Başkan Erdoğan F-35'e yaklaşıyor: Trump olası anlaşmaya işaret ediyor' başlıklı haberinde, Washington'ın Türkiye'ye F-35 satışının önünü açabileceğini öne sürdü. Haberde ayrıca, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon jetlerini de alması halinde operasyonel kapasitesinin ve bölgesel caydırıcılığının önemli ölçüde artacağı ifade edildi.İsrail merkezli Bizportal ise görüşmeyi stratejik bir adım olarak nitelendirerek, bunun iki ülke arasında enerji ve güvenlik iş birliğini geliştireceğini ancak bu yakınlaşmanın İsrail aleyhine olduğunu vurguladı.