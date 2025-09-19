  • USD: 41,23 - 41,31
Otobüsün Önünü Kestiler!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, İETT otobüsünün önünü keserek şoföre saldırmaya çalıştı.

Ekleme: 19.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:36 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: İHA
Avcılar'da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, Esenkent yönüne giden bir İETT otobüsünün önünü kesti.

Sürücüler, otobüsün camından şoföre saldırmaya çalıştı.

ARACI YUMRUKLADILAR

Aracı yumruklayan saldırganlar, küfür ve tehditler savurdu.

Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA