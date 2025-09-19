Otobüsün Önünü Kestiler!

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası...Avcılar'da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü, Esenkent yönüne giden bir İETT otobüsünün önünü kesti.Sürücüler, otobüsün camından şoföre saldırmaya çalıştı.Aracı yumruklayan saldırganlar, küfür ve tehditler savurdu.Olay esnasında bir genç kızın fenalaştığı öğrenildi.Öte yandan, sürücülerin otobüs şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.