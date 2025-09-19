  • USD: 41,23 - 41,31
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili İnan Özgür Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li belediyelerin yönetimindeki İzmir'in, çöp dağlarının kokusuna, susuzluğa ve çevre terörüne mahkum edildiğini ifade etti.

Ekleme: 19.09.2025 - 18:19 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:04 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
İnan, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, kentte devam eden çöp yığınları ve çevre kirliliği sorununa tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren İnan, şunları kaydetti: 'Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. İzmir'i krizden krize sürüklüyorsunuz. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Sayın Özel'in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı. Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak.'

BU ŞEHRİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

CHP'li belediyelerin İzmir'i içerisine düşürdüğü kriz ortamına karşı kararlı bir mücadele vereceklerini aktaran İnan, 'Ama biz, İzmir'in öz evlatlarıyla bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız.' ifadesini kullandı.

