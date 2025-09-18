Trump'tan Gazze mesajı! İngiltere'ye Filistin tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Sorun karmaşık ama çözülecek" açıklamasında bulundu.İsrail'in tamamen işgal etmek için kara harekatı başlattığı Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken; ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.İngiltere Başbaşkanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında "İsrail-Gazze sorunu çok karmaşık ama çözülecek" diyen Donald Trump, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan İngiltere'ye de tepki gösterdi. Trump yaptığı açıklamada, "İngiltere'ye Filistin'i tanıma kararında katılmıyoruz" dedi.Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Trump, "Rusya Lideri Putin beni yüzüstü bıraktı, büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ukrayna-Rusya savaşında Rus askerleri, Ukraynalılardan daha çok ölüyor" ifadelerini kullandı.Afganistan'daki ABD varlığına ilişkin de konuşan Trump, "Afganistan'a hiç girmemeliydik, Afganistan'dan ayrılacağız ama onurumuzla" sözlerini sarf etti.