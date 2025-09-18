Silvan Yazıtı Neden Önemli? İsrail 3 Kez İstedi...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Osmanlı döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı'nı almak için girişimde bulunduğunu ancak bu talebin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetler nedeniyle bu girişimin başarısız olduğunu açıkladı. Siloam Yazıtı'nın Türkiye'den alınması girişimlerinin 1998'de Netanyahu, 2007'de Kudüs Belediye Başkanı Uri Lupoliansk ve 2022'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından tekrarlandığı öğrenildi. 1882'de Kudüs Osmanlı toprağı iken İstanbul'a getirilen yazıt, bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde korunuyor.Kültür Varlıkları ve Müzeler eski Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 2022 yılında Müzeler Genel Müdür Yardımcısı iken İsrailli yetkililerin, aynı taşı bizzat kendisinden istediklerini belirterek, 'Ben de kendilerine Silio Yazıtının, İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıt belgesini gösterdim. Kayıt tarihi 1883. Osmanlı toprağı olan Kudüs'ten Osmanlı başkentine gelmiş ve İsrail diye bir devlet kurulmadan müzemize kaydedilmiş bir yazıtı ne hakla isteyebildiklerini sordum. O yazıt hala bizde. Ebediyyen de müzemizde korunacak' ifadelerini kullandı.Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise şunları söyledi: 'Yazıt, 1880'de Kudüs'te Şiloah Tüneli (Hezekiel Tüneli) içinde bulundu. Fenike Alfabesi'yle yazılan tablet tünelin duvarında bulunuyordu. Şehrin dışında Kidron Vadisi'nde bulunan Gihon kaynağındaki su yaklaşık 500 metrelik bir kanalla şehirde inşa edilen Şiloah Havuzu'na yönlendirilmişti. 6 satırlık yazıtın M.Ö. 8. yüzyılda yapılan bu kanalı anlattığı iddia edilir. Metin, Eski Ahit'te Kral Hezekiya döneminde anlatılan Asur kuşatması tehlikesine karşı inşa edilirken su kanalıyla ilişkilendirilmiş olsa da, tarihiyle ilgili farklı görüşler de vardır. Şiloah Yazıtı çıkarılırken kırıldı.1882'de İstanbul'a Müze-i Hümayun'a gönderildi. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndedir. Yahudi bilim adamları yazıtın Türkiye için önemli olmadığını iddia edip, değişik argümanlar ileri sürerek İsrail'e verilmesi yönünde ortam oluşturmaya çalıştılar. İsrailli yöneticiler ise yazıtı Türkiye'den birçok defa talep ettiler. 1998'de Netanyahu, Başbakan Mesut Yılmaz'dan yazıtı istedi, kabul edilmedi. 2007'de Kudüs Belediye Başkanı Uri Lupoliansk, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Namık Tan'dan yazıtı talep etti. Reddedildi. En son ise 2022'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldiğinde yazıt gündeme geldi. Yetkililer bu hususun söz konusu bile edilemeyeceği cevabını verdiler. Bu yazıt 1882'de İstanbul'a geldiğinde Kudüs Osmanlı toprağıydı. Kendi toprağımızdan çalınmasın diye başkentteki imparatorluk müzesine getirmiştik. O dönemde İsrail diye bir devlet de yoktu.'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yürütüldüğü bölgede yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den almak istediğini ancak dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle bu talebinin karşılık bulmadığını söyledi. Yazıtın Yahudi tarihi açısından büyük önem taşıdığını iddia eden Netanyahu, Erdoğan'ın öncülük ettiği siyasi tabanın tepkisinden çekinildiği için yazıtın İsrail'e verilmediğini savundu.Netanyahu, 1998'de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'la yaptığı görüşmeyi de anlatarak Silvan Yazıtı'nı o dönem resmi olarak talep ettiğini dile getirdi. Yılmaz'a, 'Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim.' teklifinde bulunduğunu belirten Netanyahu, bu önerinin reddedildiğini söyledi. Ret gerekçesi olarak kendisine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği ve her geçen gün büyüyen seçmen kitlesinin yazıtın İsrail'e verilmesine tepki göstereceği bilgisinin aktarıldığını ileri sürdü. Sözlerini sürdüren Netanyahu, 'Bay Erdoğan, bu şehir (Kudüs) bizimdir, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak ve bir daha asla bölünmeyecek.' ifadelerini kullandı.