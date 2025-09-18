İşgalci İsrail'in bakanından küstah 'Gazze' açıklaması! 'Ganimetleri ABD ile paylaşacağız'

İşgalci İsrail’in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten Gazze’deki katliamların ardından skandal bir açıklama geldi. Soykırıma varan saldırılarda binlerce masum sivili öldüren İsrail, şimdi de Gazze’yi “emlak ganimeti” olarak görüyor. Smotrich, bölgede büyük bir emlak fırsatı olduğunu söyleyerek bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını itiraf etti. Açıklama, İsrail’in işgal ve yıkımı rant kapısı haline getirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'den tepki çeken bir açıklama geldi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de "zengin bir emlak ganimeti" bulunduğunu söyleyerek bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını duyurdu.İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze'de yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.Smotrich, Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını söyleyerek, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına kaydetti. Smotrich, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında 'profesyoneller tarafından hazırlanmış' bir iş planı olduğunu vurgulayan Smotrich, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.