İBB borca saplandı! 100'ü satılık... 5 yıl ayrıntısı

Seçim öncesinde “İBB’de büyük araç israfı var” diyerek Yenikapı’da yüzlerce bakım ve hizmet aracını sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, göreve gelir gelmez halkın parasıyla yeni makam araçları aldığı belgelendi.Resmî ilan portalı ilan.gov.tr’de duyurusu yapılan satışta, 3 adet Volkswagen Passat, 11 adet Skoda Superb gibi makam araçları yer aldı. İlana 55 adet Fiat Egea, 31 adet Renault Megane satışı da eklendi.Yeni Akit gazetesinin haberine göre, İBB’nin satacağı otomobillerin fiyatı 780 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL arasında değişiyor.İBB’nin satışa koyduğu Volkswagen Passat ve Skoda Superb otomobillerinin makam aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.Satış duyurusu “100 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Gelir Getirici Olarak Satışı” başlığıyla ilan.gov.tr’de yayımlandı. İhale 22 Eylül 2025’te yapılacak.Satıştaki araçların tamamının 2020 model olması dikkat çekiyor.İBB Başkanlığına 2019 yılında seçilen Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti döneminde araç fazlası olduğunu öne sürdüğü İBB’ye ekstradan lüks araçlar satın aldığı ortaya çıkmış oldu.İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, henüz 5 yılı dolan otomobillerin satışa çıkarılmasıyla ilgili CHP’li yönetimi eleştirdi.Abdullah Aksu şu ifadeleri kullandı:“Mevcut yönetim, 2019 her yerel seçimleri öncesi İBB’de araç israfı ve makam aracı saltanatı olduğunu söylüyordu. Bu iddialarını ispatlamak için aralarında cenaze araçlarının da olduğu hizmet araçlarını, işleri aksatmak pahasına Yenikapı’da sergilemişlerdi. Ortaya çıkan satış ihalesiyle, mevcut yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra 2020 model araçlar satın aldıklarını ve şimdi de gelir getirsinler diye bu makam araçlarını haraç mezat elden çıkarmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu durum da alanda olduğu gibi muhtemeldir ki bu alanda da kaynakları tüketmişler anlamına geliyor. Gelir getirici bu araç satışı bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl yönetilemediğini ve adım adım israfa sürüklendiğini özetlemeye yetiyor diye düşünüyorum.”