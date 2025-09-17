AK Parti'ye katılmışlardı! Bakan Kurum, Gürzel ve Ayduğan'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'ye yeni katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile bir araya geldi.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.Bakan Kurum, Bakanlıktaki kabule ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'AK Parti'mize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.