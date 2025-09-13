Bir saldırıda 3 nesil katledildi! Soykırım ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı

Gazze uykusuz bir geceyi daha geride bıraktı... Katil İsrail rejimine ait uçaklar Gazze Şeridi'nin dört bir yanına yine ölüm yağdırdı. Uzaktan kumandaları patlayıcılar, hava saldırıları ve tank atışları ile onlarca Filistinli daha yaşamını yitirdi. Al Jazeera'daki habere göre İsrail'in Gazze kentindeki saldırılarından birinde aynı aileden 14 kişi öldü; üç nesil bir arada yok oldu... Babaanne, baba ve çocukları yaşamlarını yitirdi. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarından şimdiye kadar 2 bin 700'den fazla Filistinli aileyi tamamen yok etti.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyarette saldırı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planının ele alınacağı belirtildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere sürgün planındaki gelişmelere yer verildi. Güvenlik yetkililerinin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 'gönüllü göç' adı altında hava ve denizden başka ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan sunduğu aktarıldı. Halihazırda İsrail'in yoğun bombarbıman altında tuttuğu Gazze kentinde 200 binden fazla Filistinli bir kez daha sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan ise 'Gazze'de insani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü duruma ulaştık' açıklaması geldi.RUM basını, İsrail tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemi teslimatı yapıldığını ileri sürdü. GKRY'nin Omega televizyonu ve Cyprus News internet sitesinde yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi, Limasol Limanı üzerinden Ada'ya ulaştı.