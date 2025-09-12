CHP'yi Yerle Bir Etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler

Şaibe, kayyum, yolsuzluk, kavga, istifa... Bu kavramlar son dönemde hep CHP ile anılır oldu.Çalkantının sürdüğü partide, hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor.Bu kapsamda analizler yapan gazeteciler ise CHP'nin hedefi haline geliyor.Onlardan biri de aynı zamanda eski CHP Milletvekili olan Barış Yarkadaş.TGRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında yorumcu olan Yarkadaş, kendisini hedef haline gelen başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li yöneticilere çağrı yaptı.Sert ifadeler kullanan Yarkadaş, şunları söyledi:'Özgür Özel'e buradan bir çağrı yapıyorum. Beni hedef göstermekten vazgeçin. Beni hedef haline getiriyorsunuz. Ben çünkü yolsuzluğa karşıyım kardeşim. Hırsızlığa, kamu mallarının yağmalanmasına karşıyım. Atatürk'ün arkasına saklanıp bu insanların duygularının istismar edilmesine karşıyım.'BEN BİLDİĞİMİ ANLATIRIM'Ne yaparsanız yapın. İster trollerinizi saldırtın, ister televizyonlarda her gün hakaret ettirin, isterseniz bütün trollerinizi üstüme salın ben bildiğimi anlatırım.Ben pavyonun önünde hiçbir delegeye bin dolar vermedim. Bu şerefsizliği hiç yapmadım. CHP'ye yakışmayan hiçbir davranışım olmadı. Hiçbir delegeye 'oy ver seni belediyede işe alacağım' demedim.Ayıptır, beni fazla konuşturtmayın. Televizyona çıkıp 'işten kovulmuş ağlıyormuş' diyorlar. Ağlayan şerefsizdir kardeşim. Benim şu TGRT binasında bir tane masam var. tv100'de 5 yıl çalıştım 1 tane eşyam yoktur. Hiçbir iş yerime giderken ben burada 30 sene çalışacağım diye gitmedim. '