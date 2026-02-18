Türkiye’de Elektrik Fiyatları 0 TL Oldu!

Dijitalleşen dünyada enerjinin marjinal maliyeti sıfır olan kaynaklara (güneş ve rüzgar) kayması, spot piyasalarda daha önce Avrupa’da sıkça gördüğümüz “sıfır veya negatif fiyat” senaryolarını Türkiye’ye de taşıdı. 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde yaşanan bu tablo, enerji yönetimi ve sanayiciler için yeni bir dönemin kapısını araladı.EPİAŞ’ın Spot Elektrik Piyasası (GÖP) verilerine göre fiyat hareketleri şu şekilde gerçekleşti:15 Şubat Pazar: Sanayi talebinin hafta sonu nedeniyle dip yapması ve güneş enerjisinin zirveye ulaştığı 09:00 ile 17:00 saatleri arasında tam 8 saat boyunca megavat saat (MWh) başına fiyat 0 TL olarak kaydedildi.16 Şubat Pazartesi: Haftanın ilk gününde ise gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar (00:00 – 06:00) fiyatlar yine sıfır seviyesindeydi.Bu süreçte üretimin motoru yenilenebilir kaynaklar oldu. 15 Şubat’ta barajlı hidroelektrik santralleri %23,7 ile üretimi sırtlarken, rüzgar santralleri %12,7 pay ile bu denklemi destekledi. Toplamda 932 bin MWh üretimin yapıldığı bu günde, arzın talebi aşması fiyatı teknik olarak sıfıra indirdi.Enerji literatüründe “Duck Curve” (Ördek Eğrisi) olarak bilinen fenomen, Türkiye’de artık daha belirgin hale geliyor. Gündüz güneşten gelen yoğun enerji sisteme basılırken, talebin düşük olması fiyatları aşağı çekiyor. Ancak güneş batınca talebin aniden artması, sistemin esnekliğini zorluyor. Spot fiyatın sıfıra inmesi, aslında “şu an üretim o kadar fazla ki, birilerinin bu elektriği hemen tüketmesi lazım” çağrısıdır.Haberi okuyan tüketicilerin en çok merak ettiği soru: “Piyasada elektrik 0 TL ise benim faturam neden hala yüksek?”Burada profesyonel bir ayrım devreye giriyor.Tarifeli Yapı: Konut aboneleri, EPDK tarafından belirlenen sabit tarifeler üzerinden faturalandırılır. Spot piyasadaki anlık düşüşler, son kullanıcıya ancak orta ve uzun vadede “zam yapılmaması” veya “indirim” olarak yansıyabilir.Sistem Maliyetleri: Elektriğin kendisi (enerji bedeli) 0 TL olsa bile; o elektriği kapınıza kadar getiren iletim ve dağıtım şebekesinin işletme maliyetleri, vergiler ve YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması) payları sabit kalmaya devam eder.Sıfır fiyatlar, elektrik maliyetini spot piyasadan yöneten büyük sanayi kuruluşları için üretim maliyetlerini düşüren bir piyango niteliğinde. Ancak teknoloji dünyası için bir uyarı barındırıyor: Depolama. Fiyatların sıfıra indiği saatlerde bu enerjiyi devasa batarya sistemlerinde (BESS) depolayıp, fiyatın 3.000 TL bandına çıktığı akşam saatlerinde sisteme vermek, önümüzdeki 5 yılın en büyük iş modeli olacak.Türkiye, 2026 itibarıyla yenilenebilir enerjide sadece “kurulu güç” değil, “piyasa dinamikleri” açısından da Avrupa ligine girdi. Bu tarihi düşüş, yeşil dönüşümün başarısını simgelerken; akıllı şebekeler ve enerji depolama teknolojilerinin artık bir lüks değil, zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtladı.