Sarıyer Kola Futbol Milli Takımlar Tedarik Sponsoru Oldu!

Türkiye Milli Takımlarının resmi içecek sponsoru, Oğuz İçecek Gıda'nın değerli markası SarıyerKola oldu. Sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan HasanDoğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı.İmza törenineTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Oğuz İçecek YönetimKurulu Başkanı Hulusi Oğuz katıldı.Törende konuşan Oğuz İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Oğuz İçecek'in 1997 yılındayüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olduğunu vurgulayarak, dürüstlük, kalite vesürdürülebilirlik değerleri doğrultusunda istikrarlı bir büyüme sürdürdüklerini ifade etti. TürkiyeMilli Takımları ile gerçekleştirilen iş birliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değil, ülkesporuna ve gençliğine yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini belirten Oğuz, yerli üretimgücü ve yenilikçi vizyonlarıyla Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi veanlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise açıklamasında, yerlisermaye ile büyüyen güçlü markaların milli takımlara destek vermesinin önemine dikkat çekerek,Sarıyer Kola ile hayata geçirilen bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Sponsorluk anlaşması, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sonaerdi.