Türkiye'nin Kira Haritası! En Ucuz Şehirler Hangisi?
Türkiye'de kira artış hızı yavaşlıyor. İstanbul kiralarda zirveyi korurken; 100 metre kare evin ortalama kirası 22 bin 475 TL oldu. İşte kiraların en yüksek ve en düşük olduğu şehirler…
Pandemi sonrası dönemde konut kiraları hızlı yükselişini sürdürürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 'Yeni Kiracı Kira Endeksi' (YKKE) piyasadaki güncel değişimi gözler önüne serdi.
Açıklanan veriler, kira artış hızında bir yavaşlama eğilimi olduğunu gösterse de, özellikle büyükşehirlerde kira seviyelerinin hâlâ yüksek olduğu dikkat çekiyor.
YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ NEDİR?
TCMB tarafından ilk kez yayımlanan YKKE, bankaların değerleme raporlarındaki kira verileri temel alınarak hazırlandı. Böylece hem Türkiye genelinde hem de il bazında kira hareketleri daha şeffaf ve güncel şekilde takip edilebiliyor.
Ocak 2026 itibarıyla yeni kiracılar için kira artışı aylık yüzde 3,5, yıllık artış ise yüzde 34,2 olarak kaydedildi. Reel artış oranı ise yüzde 2,7 olarak hesaplandı.
KİRA ARTIŞINDA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER
Endeks sonuçlarına göre, kira artış hızının en fazla hissedildiği şehir İzmir oldu. İzmir'de yıllık artış yüzde 38,54 ile zirvede yer alırken, deprem bölgesi olarak öne çıkan Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş hattında artış yüzde 19,4 ile en düşük seviyede kaldı. Bu tablo, büyükşehirlerde talep baskısının sürdüğünü, afet sonrası yeniden yapılanma sürecindeki bölgelerde ise kira dinamiklerinin farklılaştığını ortaya koyuyor.
ORTALAMA KİRA BEDELLERİ
TCMB'nin çeyreklik verilerine göre; 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 22 bin 475 TL olarak belirlendi.
Büyükşehirlerde ortalama kira seviyeleri ise şöyle:
Ankara: 21 bin TL
İstanbul: 36 bin 786 TL
İzmir: 25 bin 218 TL
Listenin en altında ise yaklaşık 9 bin 400 TL ile Mardin yer aldı. Veriler, İstanbul'un kira maliyetinde liderliğini açık ara sürdürdüğünü gösteriyor.
KİRA ARTIŞLARI YAVAŞLIYOR
Konut kiralarındaki hızlı yükseliş dönemi, 10 Haziran 2022–1 Temmuz 2024 tarihleri arasında uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırıyla kısmen kontrol altına alınmıştı. Söz konusu sınırlamanın sona ermesiyle artış oranları tekrar enflasyona bağlı hale geldi
TCMB değerlendirmelerine göre, para politikasındaki sıkılaşma ve enflasyondaki yavaşlama, kira artış hızını da düşürdü. Özellikle 2023'ün son çeyreğinden itibaren yıllık artış oranlarında belirgin bir gerileme gözlendi.
ENFLASYONLA UYUMLU BİR SÜREÇ BAŞLIYOR
Yeni Kiracı Kira Endeksi'ne göre yıllık artış oranı yüzde 34,2'ye kadar gerilerken, TÜİK'in resmi kira endeksindeki artış yüzde 56,6 seviyesinde bulunuyor. Güncel kiraların resmi endekse kıyasla daha ılımlı artması, kira enflasyonunda önümüzdeki dönemde aşağı yönlü bir eğilimin sürebileceğini işaret ediyor.
Uzmanlar, yıl sonunda kira enflasyonunun yüzde 30–36 bandında gerçekleşmesini bekliyor.