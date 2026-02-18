Türkiye'nin Kira Haritası! En Ucuz Şehirler Hangisi?

Pandemi sonrası dönemde konut kiraları hızlı yükselişini sürdürürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 'Yeni Kiracı Kira Endeksi' (YKKE) piyasadaki güncel değişimi gözler önüne serdi.Açıklanan veriler, kira artış hızında bir yavaşlama eğilimi olduğunu gösterse de, özellikle büyükşehirlerde kira seviyelerinin hâlâ yüksek olduğu dikkat çekiyor.TCMB tarafından ilk kez yayımlanan YKKE, bankaların değerleme raporlarındaki kira verileri temel alınarak hazırlandı. Böylece hem Türkiye genelinde hem de il bazında kira hareketleri daha şeffaf ve güncel şekilde takip edilebiliyor.Ocak 2026 itibarıyla yeni kiracılar için kira artışı aylık yüzde 3,5, yıllık artış ise yüzde 34,2 olarak kaydedildi. Reel artış oranı ise yüzde 2,7 olarak hesaplandı.Endeks sonuçlarına göre, kira artış hızının en fazla hissedildiği şehir İzmir oldu. İzmir'de yıllık artış yüzde 38,54 ile zirvede yer alırken, deprem bölgesi olarak öne çıkan Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş hattında artış yüzde 19,4 ile en düşük seviyede kaldı. Bu tablo, büyükşehirlerde talep baskısının sürdüğünü, afet sonrası yeniden yapılanma sürecindeki bölgelerde ise kira dinamiklerinin farklılaştığını ortaya koyuyor.TCMB'nin çeyreklik verilerine göre; 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 22 bin 475 TL olarak belirlendi.Büyükşehirlerde ortalama kira seviyeleri ise şöyle:Ankara: 21 bin TLİstanbul: 36 bin 786 TLİzmir: 25 bin 218 TLListenin en altında ise yaklaşık 9 bin 400 TL ile Mardin yer aldı. Veriler, İstanbul'un kira maliyetinde liderliğini açık ara sürdürdüğünü gösteriyor.Konut kiralarındaki hızlı yükseliş dönemi, 10 Haziran 2022–1 Temmuz 2024 tarihleri arasında uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırıyla kısmen kontrol altına alınmıştı. Söz konusu sınırlamanın sona ermesiyle artış oranları tekrar enflasyona bağlı hale geldiTCMB değerlendirmelerine göre, para politikasındaki sıkılaşma ve enflasyondaki yavaşlama, kira artış hızını da düşürdü. Özellikle 2023'ün son çeyreğinden itibaren yıllık artış oranlarında belirgin bir gerileme gözlendi.Yeni Kiracı Kira Endeksi'ne göre yıllık artış oranı yüzde 34,2'ye kadar gerilerken, TÜİK'in resmi kira endeksindeki artış yüzde 56,6 seviyesinde bulunuyor. Güncel kiraların resmi endekse kıyasla daha ılımlı artması, kira enflasyonunda önümüzdeki dönemde aşağı yönlü bir eğilimin sürebileceğini işaret ediyor.Uzmanlar, yıl sonunda kira enflasyonunun yüzde 30–36 bandında gerçekleşmesini bekliyor.